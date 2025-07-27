ВСУ потеряли до 190 солдат, сообщил начальник пресс-центра группы войск Александр Гордеев

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Восток" составили за сутки восемь станций спутниковой связи Starlink и 13 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, восемь станций спутниковой связи Starlink и 13 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев.

По его данным, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формированиям двух механизированных бригад, бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Искры, Январского, Камышевахи и Темировки.