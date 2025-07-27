ВСУ от действий группировки "Запад" потеряли 220 военных за сутки

Российские бойцы также уничтожили 41 пункт управления беспилотной авиацией

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили 220 военнослужащих и 41 пункт управления беспилотной авиацией. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка, 13 минометов, 11 автомобилей и 2 робототехнических комплекса. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожены 41 пункт управления беспилотной авиацией, 4 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ", - сказал Шаров.

По его данным, подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Купянска Харьковской области, Карповки, Шандриголово и Дробышево в ДНР.