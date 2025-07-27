Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили в ДНР блиндажи ВСУ

Это сорвало подготовку украинских формирований к организации обороны на участке южнодонецкого направления, отметили в Минобороны

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили в ДНР блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с личным составом подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Укрытия, оборудованные в глубине обороны противника, были выявлены с воздуха и поражены точными артиллерийскими ударами. В результате попаданий фортификационные сооружения полностью разрушены, а личный состав ВСУ, находящийся в них, уничтожен", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что огневое поражение сорвало подготовку украинских формирований к организации обороны на участке южнодонецкого направления.