Артиллеристы создали благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" разрушил узел обороны ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет РСЗО БМ-21 "Град" алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. Мощный огневой удар, обрушившийся на противника, разрушил укрепления, создав благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что при получении разведданных о расположении вражеского узла обороны, скрытого в лесополосе, артиллеристы выдвинулись на боевую позицию, навели установку на цель и произвели точный залп полным пакетом реактивных снарядов. После выполнения боевой задачи расчет незамедлительно покинул огневую позицию, обезопасив себя от возможного ответного удара противника.