Выступление прошло на импровизированной сцене, оборудованной в глубоком блиндаже в тыловом районе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) исполнили концерт для военнослужащих группировки войск "Центр" в тыловом районе зоны проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

"Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для военнослужащих артиллерийского полка группировки войск "Центр". Выступление прошло на импровизированной сцене, оборудованной в глубоком блиндаже в тыловом районе специальной военной операции", - следует из сообщения.

Там рассказали, что солистка коллектива Елена Лупушор исполнила несколько хитов народной артистки РФ Юлии Чичериной. Музыканты ансамбля также представили программу на балалайке и кахоне.

Начальник фронтовой творческой бригады ЦВО Роман Резепин отметил важность проведения подобных культурных мероприятий для военнослужащих, выделив роль участия в них женщин. "Ребятам это необходимо. Во-первых, окунуться в какую-то более домашнюю обстановку, вспомнить о своих родных, близких, о матерях, женах, дочерях. Вот для этого мы существуем, для этого мы даем концерты", - сказал он.