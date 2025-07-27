Экипажи малых ракетных кораблей "Туча" и "Амур" выполнили учебно-боевую стрельбу по надводной цели из корабельных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-М"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Корабельно-ударная группа Каспийской флотилии в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм" выполнила учебно-боевые стрельбы в акватории Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе флотилии.

"В рамках оперативного учения "Июльский шторм" корабельно-ударная группа Каспийской флотилии в составе ракетного корабля "Дагестан", малых ракетных кораблей "Туча", "Амур" и "Углич" выполнила артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям условного противника. Особое внимание было уделено использованию средств РЭБ для вывода кораблей из-под ракетного удара условного противника", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что экипажи малых ракетных кораблей "Туча" и "Амур" выполнили учебно-боевую стрельбу по надводной цели из корабельных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-М". Экипаж малого ракетного корабля "Углич" осуществил стрельбу из российской корабельной автоматической артиллерийской установки "Дуэт". После успешного поражения надводных целей экипаж ракетного корабля "Дагестан" выполнил учебно-боевые стрельбы по воздушным целям из зенитной системы "Палаш".

Отмечается, что заключительным этапом учебно-боевой стрельбы стало выполнение моряками-каспийцами стрельб из автоматических универсальных артиллерийских установок АК-176 и АК-176МА.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.