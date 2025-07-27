Экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К выполнили стрельбы авиационными управляемыми ракетами по имитированным воздушным целям, рассказали в пресс-службе флота

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Палубные летчики Северного флота в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм" отработали тактику боя с беспилотниками большой дальности. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Палубные летчики корабельных истребительных авиационных полков смешанного авиационного корпуса Северного флота в рамках учения ВМФ России "Июльский шторм" поразили воздушные цели управляемыми ракетами. Экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К отработали тактику ведения воздушного боя с беспилотными летательными аппаратами большой дальности в различных вариантах, выполнив стрельбы авиационными управляемыми ракетами по имитированным воздушным целям", - информировали в пресс-службе.

Отмечается, что боевое применение авиационных средств поражения осуществлялось над акваторией Баренцева моря. Постановку воздушных мишеней пилоты выполняли самостоятельно, сбрасывая светящую авиационную бомбу с большой высоты на парашюте, а затем поражали ее ракетой с заданной дистанции. К отработке мероприятий боевой подготовки привлекались четыре палубных истребителя.

"По оценке командования смешанного авиационного корпуса Северного флота, палубные летчики показали хороший уровень боевой и тактической подготовки, выполнив все поставленные перед ними задачи", - добавили в пресс-службе.

Там пояснили, что в рамках оперативных учений ВМФ морская авиация отрабатывает задачи истребительного прикрытия развертывания сил, нанесения авиационных ударов по критически важным объектам противника, поиску и уничтожению беспилотных летательных аппаратов большой дальности, противолодочного и поисково-спасательного обеспечения.

Об учениях

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.