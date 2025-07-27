Цели имитировали авиацию и противокорабельные ракеты, рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Корабельные группы Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм" уничтожили десантный отряд условного противника в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В заливе Петра Великого тактические группы надводных кораблей Тихоокеанского флота в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" выполнили совместные артиллерийские стрельбы по групповой мишенной позиции, имитирующей отряд десантных кораблей условного противника", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что на первом этапе тренировки экипажи кораблей отразили атаку средств воздушного нападения условного противника. Цели имитировали авиацию и противокорабельные ракеты. Расчеты ПВО большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и фрегата "Маршал Шапошников" поразили воздушные цели из зенитного ракетного комплекса "Кинжал". Далее экипажи надводных кораблей во главе с гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером "Варяг" приступили к массированному артиллерийскому огню по отряду кораблей "противника" из штатных корабельных артустановок как совместно, так и одиночно.

Отмечается, что после завершения нанесения совместного артиллерийского удара корабли применили комплексы радиоэлектронной борьбы для постановки пассивных помех и вывода сил из-под ракетного удара вероятного противника.

Об учениях

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.