В частности, отряд отрабатывал оказание помощи судну с повреждениями, полученными при воздействии робототехнических комплексов противника, отметили в пресс-службе флота

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Спасательный отряд Северного флота в рамках оперативных учений ВМФ "Июльский шторм" оказал помощь условно аварийному кораблю в акватории Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Спасательный отряд Северного флота в акватории Баренцева моря отработал практические действия по оказанию помощи надводному кораблю при получении им повреждений в результате воздействия робототехнических комплексов противника в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм", - информировали в пресс-службе.

Там рассказали, что по легенде учений большой десантный корабль "Александр Отраковский" получил повреждение корпуса выше ватерлинии от воздействия безэкипажного катера противника с последующим возгоранием на верхней палубе и надстройке корабля. В район проведения спасательной операции были направлены дежурные силы поисково-спасательного обеспечения флота. Их наведение осуществил поисково-спасательный вертолет Ка-27, который с прибытием в район приступил к спасению личного состава, плавающего на воде.

Отмечается, что поиск и подъем личного состава с поверхности воды с помощью устройства массового подбора отработал экипаж рейдового водолазного катера "РВК-1230". Медицинская помощь морякам оказывалась на борту спасательного судна "Георгий Титов". В то же время силами морских буксиров "Виктор Тихонов", "Анатолий Тарасов" и спасательно-буксирного судна "Памир" было организовано тушение очагов возгорания на борту условно аварийного корабля.

После локализации пожара на верхней палубе морской буксир "Виктор Тихонов" совместно с морским буксиром "Анатолий Тарасов" отработали действия буксирного каравана для доставки корабля в базу. При этом экипаж спасательно-буксирного судна "Памир" отработал подачу электроэнергии на аварийный объект.

Кроме оказания помощи, моряки-североморцы провели тренировки по пополнению запаса жидких грузов на ходу. Этот элемент отработали экипажи большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко" и среднего морского танкера "Сергей Осипов".

Об учениях

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.