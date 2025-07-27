Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 99 украинских БПЛА

Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Брянской области уничтожили 36 беспилотников

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 21:50 мск 26.07 до 05:20 мск 27.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 - над территорией Брянской области, 21 - над территорией Смоленской области, 10 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, по 9 - над территориями Волгоградской и Ростовской областей, 4 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, по 2 - над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря, по 1 - над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей", - сказали в ведомстве.