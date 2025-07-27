Саперы постоянно предупреждают гражданское население не подходить близко к обломкам и подозрительным предметам

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Военные инженеры международного противоминного центра в составе группировки войск "Север" провели открытый урок в детском лагере в Белгородской области. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны России.

"Саперы, имеющие реальный боевой опыт, рассказали подросткам, с какими минами и взрывными устройствами приходиться сталкиваться в ходе своей деятельности, как они обнаруживают и обезвреживают взрывные устройства, а также какие уловки применяет противник при минировании местности", - сказали там.

Как уточнили в ведомстве, "занятие также было направлено на формирование устойчивых навыков действий при обнаружении взрывоопасных предметов". "Юные воспитанники детского лагеря „Армата“ с большим вниманием и интересом отнеслись к выступлению военнослужащих", - добавили в министерстве.

В рамках обеспечения безопасности мирного населения саперы международного противоминного центра в составе группировки войск "Север" продолжают работы по обнаружению и обезвреживанию самодельных взрывных устройств, неразорвавшихся сбросов с БПЛА и дронов-камикадзе ВСУ на приграничных территориях Белгородской области. Саперы постоянно предупреждают гражданское население не подходить близко к обломкам и подозрительным предметам.

Как отмечают специалисты, кроме остатков дистанционного минирования, в полях и лесополосах часто встречаются кассетные суббоеприпасы. Они появились в результате обстрелов гражданской инфраструктуры и фермерских хозяйств боевиками ВСУ.