Также российские военные ударили по пунктам управления дронов дальнего действия

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские военные за сутки нанесли поражение украинским цехам производства БПЛА, пунктам управления дронов дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах", - сказали там.