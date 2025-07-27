Торжественная церемония завершилась прохождением роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев, представители власти, ветеранских организаций и кадеты возложили живые цветы к Медному всаднику - памятнику создателю русского флота императору Петру Великому. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Память создателя российского флота и основателя морской столицы России Санкт-Петербурга почтили губернатор города Александр Беглов, заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Вадим Потомский, главнокомандующий ВМФ России, Герой России адмирал Александр Моисеев, представители командования ВМФ и ЛенВО, депутаты Государственной думы и представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга, ветераны ВМФ, кадеты Кронштадтского военного-морского корпуса", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония завершилась прохождением роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной.

В пресс-службе отметили, что цветы были также возложены к памятнику адмиралу Федору Ушакову у Центрального военно-морского музея, торжественно открытому в прошлом году в День ВМФ президентом России Владимиром Путиным.