Дроны уничтожали преимущественно над Донецком и Макеевкой, указал глава ДНР

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за неделю уничтожила над ДНР 821 беспилотник ВСУ, преимущественно над Донецком и Макеевкой, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращена 821 террористическая атака со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 504 беспилотника, над Горловкой - 317", - написал он в Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что комплексными налетами роев FPV-дронов с боевыми зарядами противник пытался атаковать окраины Горловки - данные перехватов говорят о том, что ВСУ не намеревались поразить конкретные целы, а направляли дроны для ударов по мирному населению и инфраструктуре, которые "попадали в средства визуальной фиксации беспилотника". У Макеевки украинский дрон FP-1 пытался атаковать электрическую подстанцию осколочно-фугасным зарядом. На Донецк Киев активно посылает разведывательные беспилотники самолетного типа и фальшдроны, с помощью которых пытается определить места расположения систем ПВО.

"На местах падения подавленных беспилотников работали взрывотехники регионального управления ФСБ России. Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены", - подчеркнул глава региона.