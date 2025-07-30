Директор Росгвардии отметил, что личным составом бригады были предотвращены многочисленные попытки контрнаступлений противника

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил медаль "Золотая Звезда" командиру 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии генерал-майору Руслану Гарифуллину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Офицер Росгвардии удостоен звания Героя России за мужество, доблесть и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции", - сообщили в ведомстве.

Глава Росгвардии, вручая награду, отметил, что умелые действия Гарифуллина, а также его личное участие на передовых позициях вместе с подчиненными гарантировали выполнение поставленных задач, в том числе на белгородском и курском направлениях. Золотов особо отметил, что личным составом бригады были предотвращены многочисленные попытки контрнаступлений вражеских сил и прорыва диверсионных групп.

Он поблагодарил Гарифуллина за безупречную службу и верность присяге, пожелал воинской удачи, новых профессиональных успехов, крепкого здоровья. В свою очередь Гарифуллин поблагодарил директора Росгвардии за оказанное ему доверие и отметил, что эта награда - заслуга всего личного состава бригады.