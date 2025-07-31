В ходе учений особое внимание уделили решению конкретных задач по управлению контртеррористической операцией, а также ликвидации последствий теракта на объекте космодрома Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июля. /ТАСС/. Более 300 человек приняли участие в антитеррористических учениях на космодроме Восточный и территории ЗАТО Циолковский с 28 по 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Амурской области.

"В ходе учений особое внимание уделено решению конкретных задач по управлению контртеррористической операцией, а также ликвидации последствий теракта на объекте космодрома Восточный. <...> Всего в учениях задействованы около 300 сотрудников территориальных органов исполнительной власти, а также более 70 единиц специальной техники, БПЛА", - говорится в сообщении.

Во время учений были отработаны практические навыки сотрудников космодрома на случай террористической опасности. В частности, была организована эвакуация людей из условно опасной зоны. Сотрудники подразделений специального назначения обезвредили "диверсионно-террористическую группу". Взрывотехники УФСБ отработали ликвидацию обнаруженного самодельного взрывного устройства. Также на практике были выполнены задачи радиационной, химической и биологической разведки по локализации и ликвидации биологического заражения, а также по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

В учениях приняли участие сотрудники регионального управления ФСБ, Росгвардии, МВД, пограничного управления ФСБ, Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ, главного управления МЧС, УФСИН, СУ СК России, Благовещенского и Тындинского ЛО МВД России на транспорте, а также военнослужащие, представители правительства Амурской области, руководство ЗАТО Циолковский и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. По итогам учений была дана положительная оценка работы всех заинтересованных органов и ведомств.