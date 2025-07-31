Военный эксперт рассказал, что российские военные обходят по флангу засевшие в селе подразделения противника

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Бойцы РФ уничтожили оборонительную линию Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Серебрянки в Донецкой Народной Республике и обходят по флангу засевшие в селе подразделения противника. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши войска уничтожили оборонительную линию противника южнее населенного пункта Серебрянка и начали обходить украинских боевиков, засевших в населенном пункте по флангу", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что у Серебрянки российские бойцы уже заняли ряд высот и "важную лесополосу", что улучшило тактическое положение армии России на данном участке фронта. Кроме того, под контроль сил РФ также перешел ряд логистических путей противника в данном районе, что "нарушило бесперебойное снабжение боевиков".