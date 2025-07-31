31 июля, 12:03,
обновлено 31 июля, 12:08
Военная операция на Украине

ВС РФ ударили высокоточным оружием по военному аэродрому ВСУ

Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ ТАСС
© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ ТАСС
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием и БПЛА инфраструктуре военного аэродрома ВСУ и складу боеприпасов, ракетного вооружения.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сообщили там. 

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