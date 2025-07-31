Глава Минобороны выразил уверенность в их дальнейшем выполнении своего воинского долга

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав гвардейского соединения ВДВ, принимавших участие в освобождении населенного пункта Часов Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии", - говорится в сообщении.

Глава ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач. Он также выразил уверенность в их дальнейшем выполнении своего воинского долга по надежной защите национальных интересов и обеспечении безопасности России.