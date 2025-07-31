По словам военного и политического специалиста, российские военные могут атаковать беспилотниками ВСУ до окраин Краматорска

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска после освобождения Часова Яра в ДНР получили огневой контроль над территорией на десятки километров вокруг города, в частности, могут атаковать беспилотниками Вооруженные силы Украины до окраин Краматорска. Об этом сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Часов Яр находится на возвышенности, из-за чего легко контролировать территорию вокруг, это одна из сложностей была (при освобождении города силами ВС РФ - прим. ТАСС). Теперь это наше преимущество, мы теперь контролируем достаточно большую территорию за ним. Это в том числе контроль дорог, путей сообщения вплоть до Краматорска и Славянска", - сказал Гагин.

Он отметил, что речь идет о "десятках километров", в частности, около 40 км могут контролировать беспилотные летательные аппараты, реактивная и ствольная артиллерии ВС РФ. Этого огневого контроля, отметил Гагин, достаточно, чтобы поражать цели до окраин Краматорска и Славянска, а также обеспечивать поддержку российским бойцам в боях за Константиновку с одного из флангов. "Часов Яр - это ключ к взятию Краматорска, как и Константиновка", - подытожил собеседник агентства.

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.