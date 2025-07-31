Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра специальных операций, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Подразделения 73-го морского центра специальных операций ВСУ в Сумской области вынуждены выполнять непрофильные задачи из-за катастрофических потерь. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра специальных операций (73 МЦСО). На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что основными задачами подразделения являются подводное минирование и разминирование, захват судов и береговых укреплений, а на вооружении центра стоят подводные средства движения и носители водолазов "Тритон-2М" и "Сирена-УМ", специальное подводное стрелковое оружие - пистолеты СПП-1, автоматы АПС, морские и подводные мины.

"28 февраля 2024 года группа боевиков 73-го центра ССО была уничтожена при попытке закрепиться на Тендровской косе в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области. На Украине этот день назвали "черный день для ССО Украины", - напомнил собеседник агентства.