Для маскировки ВС РФ использовали противодроновые пончо

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска в селе Темировка в Запорожской области нанесли основной удар в тылу противника, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона группировки войск "Восток" с позывным Шах.

"Штурмовая группа зашла в тыл, то есть там шесть человек зашли через боевые порядки противника незамеченными. Это был основной удар", - сказал командир.

Для маскировки ВС РФ использовали противодроновые пончо.

По словам командира, бойцов РФ вел дрон. "При помощи отвлекающего маневра нам оказалось проще зайти, потому что они подумали, что наш основной удар будет с северной стороны, а в это время основная группа стала заходить через южную сторону", - подытожил командир.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Темировка Запорожской области.