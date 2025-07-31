Александр Максимцев охарактеризовал систему ПВО России как надежную

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Боевые расчеты Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидируют порядка 95% от общего количества воздушного нападения противника. Об этом заявил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Александр Максимцев в интервью газете "Красная звезда".

"С начала проведения специальной военной операции авиацией ВКС выполнено более 460 000 боевых вылетов для решения различных задач. Боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного нападения противника. Созданную на сегодняшний день в России систему ПВО смело можно охарактеризовать, как надежную. Войсками ПВО-ПРО уничтожено более 70 000 воздушных целей, включая свыше 30 000 беспилотных летательных аппаратов, а также около 330 баллистических ракет, 4100 реактивных снарядов, 500 самолетов и вертолетов противника", - сказал Максимцев.