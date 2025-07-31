Начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Александр Максимцев добавил, что 25 воинским частям и соединениям ВКС присвоили почетное наименование "Гвардейский"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Звания Героя Российской Федерации удостоены 37 военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) России за период проведения спецоперации. Об этом заявил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Александр Максимцев в интервью газете "Красная звезда".

"За период проведения СВО за высокий профессионализм, проявленное мужество и героизм более 15 тысяч военнослужащих ВКС удостоены государственных наград, 37-ми присвоено звание Героя Российской Федерации", - сказал Максимцев.

По его словам, также 25 воинским частям и соединениям ВКС было присвоено почетное наименование "Гвардейский" за этот период.