Глава оборонного ведомства назвал упорный ежедневный труд сотрудников МТО залогом высокой боеготовности армии и флота

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Тыла Вооруженных сил РФ, отметив, что в ходе спецоперации специалисты подразделений материально-технического обеспечения (МТО) демонстрируют профессионализм и достойно решают важнейшие вопросы снабжения войск.

"В ходе специальной военной операции военнослужащие органов МТО демонстрируют профессионализм, достойно решают важнейшие вопросы снабжения войск. Уверен, что личный состав подразделений материально-технического обеспечения и впредь будет совершенствовать свое мастерство, оставаться надежной опорой в защите национальных интересов России", - подчеркнул он в поздравлении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что упорный ежедневный труд специалистов МТО - залог высокой боеготовности армии и флота. "Своевременная доставка материальных ресурсов, всестороннее обеспечение личного состава позволяют Вооруженным силам Российской Федерации успешно решать поставленные задачи", - отметил Белоусов.

Он напомнил, что в период Великой Отечественной войны тыловики проявили истинное мужество и самоотверженность. А участвуя в антитеррористических операциях и миротворческих миссиях в послевоенное время специалисты МТО всегда оставались верными воинскому долгу и присяге. "Отдельные слова благодарности хочу адресовать ветеранам, чье беззаветное служение Родине является примером для молодых солдат и офицеров", - обратился министр.

Он также пожелал всем специалистам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества.