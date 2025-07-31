Отряд кораблей ТОФ отправился в порты Дальнего Востока с акцией "Сила в правде"

Отряд боевых кораблей отправился к местам памяти и боевой славы с посещением городов и населенных пунктов на территории Приморского края, Магаданской области, Камчатского края, Чукотского автономного округа и Сахалинской области

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Отряд из трех кораблей и одной подводной лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока и отправился в дальний поход в рамках патриотической акции "Сила в правде - 2025". Как сообщает пресс-служба ТОФ, отряд посетит Магаданскую область, Камчатку, Чукотку и Сахалин.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев", большого десантного корабля "Ослябя", корвета "Совершенный" и подводной лодки "Магадан" вышел из Владивостока в дальний поход для проведения агитационно-патриотической акции "Сила в правде - 2025". Перед убытием готовность кораблей и материальной базы к проведению акции проверил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. Отряд боевых кораблей ТОФ отправился к местам памяти и боевой славы с посещением городов и населенных пунктов на территории Приморского края, Магаданской области, Камчатского края, Чукотского автономного округа и Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первым отряд посетит Магадан, куда прибудет 6-7 августа. В течение нескольких дней в городе пройдут торжественные митинги, концерты творческих коллективов Тихоокеанского флота, состоится выставка образцов вооружения и военной техники. Корабли ТОФ будут открыты для посещения гостями и жителями города. Также в рамках акции будут демонстрироваться уникальные предметы, рассказывающие и героическом прошлом и современном этапе развития и деятельности Тихоокеанского флота.

Отдельный раздел выставки будет посвящен военнослужащим подразделений и частей морской пехоты, проявившим мужество, доблесть и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Также посетители выставки смогут ознакомиться с образцами трофейного оружия западного производства, захваченными в боях. Далее корабли посетят Петропавловск-Камчатский, Анадырь, поселок Провидения, Северо-Курильск, Курильск, Южно-Курильск, Корсаков. Завершится акция во Владивостоке. В по маршруту перехода кораблей будут отданы воинские почести в местах гибели кораблей ВМФ в годы Второй мировой войны.

Акция "Сила в правде - 2025" направлена на недопущение фальсификации итогов Второй мировой войны, пропаганду национальных ценностей и основ российской государственности, а также на освещение подвигов героев-тихоокеанцев в ходе специальной военной операции.