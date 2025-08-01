Бойцы МТО провели тренировочные стрельбы по имитационным воздушным целям

Начальник отдела технических средств подразделения МТО Шимано рассказал, что стрельбы проводятся по олимпийской системе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военные специалисты материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск "Север" организовали учения по стрельбе имитационные воздушные цели. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Выполняем [стрельбы] практически еженедельно. Пошли уже по пути к совершенствованию. Здесь мы привлекаем как тарелки, так летающие электрические модели. Ночью металлические модели летают с фонариками. Кроме того, запускаем пенопластовые самолетики за FPV-дронами, по которым отслеживаем критичность попадания той или иной дроби. Соревнования проводятся по олимпийской системе. То есть подъехали, отстреляли, попал, следующий не попал, отошел в сторону. Определяем победителя, прямо тут же на капоте. Производится награждение и разъезжаемся. Все стрельбы занимают буквально семь-восемь минут. Это отстрелялась целая группировка", - сказал начальник отдела технических средств подразделения МТО Шимано.

Помимо боевой подготовки, военнослужащие не забывают о своих непосредственных задачах. Как отметили в военном ведомстве, в жаркую погоду бойцы организовали дополнительную доставку продовольствия и бутилированной воды.

"Работа подразделений материально-технического обеспечения, как кровеносная система, обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду", - подчеркнули в министерстве.