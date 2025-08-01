Руководитель регионального исполкома организации в ЛНР Анна Еременко назвала воздушно-десантные войска элитой армии и элитой России

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Активисты Народного фронта в преддверии Дня ВДВ передали квадроциклы, мотоциклы, дроны, приборы ночного видения и системы РЭБ военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимавшим участие в освобождении Часова Яра в ДНР, передает корреспондент ТАСС.

Переданная техника и снаряжение были приобретены в рамках проекта "Все для Победы!"

Руководитель регионального исполкома организации в ЛНР Анна Еременко поздравила бойцов с наступающим праздником, отметив, что воздушно-десантные войска являются элитой российской армии и элитой страны.

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.