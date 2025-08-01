Глава государства выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 143-го мотострелкового полка и 337-го отдельного вертолетного полка с присвоением почетных наименований "гвардейские".

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Также президент пожелал командованию и личному составу гвардейских полков крепкого здоровья и успехов.