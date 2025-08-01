Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину

В Минобороны подчеркнули важную роль ВДВ в конфликтах с участием СССР и России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России отмечают 95-летие со дня образования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня 95-ю годовщину со дня образования отмечают прославленные гвардейские Воздушно-десантные войска России. Образование ВДВ в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) относится к концу 1920-х - началу 1930-х гг., когда зародилась теория глубокой наступательной операции, требовавшей наличия войск, способных действовать в глубоком тылу противника с целью создания благоприятных условий для наступающих войск", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули важную роль ВДВ во всех конфликтах с участием СССР и России: в Великой Отечественной войне, в Афганистане и на Северном Кавказе, а также на Украине. "За выполнение боевых задач в ходе СВО десятки тысяч гвардейцев-десантников награждены государственными наградами, а 99 военнослужащим ВДВ присвоено высокое звание Героя Российской Федерации", - отметили там.

В ведомстве добавили, что за всю историю существования Воздушно-десантные войска воспитали 362 Героя Советского Союза и 199 Героев Российской Федерации.