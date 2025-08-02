Солистка ансамбля Елена Лупушор исполнила несколько песен народной артистки России Юлии Чичериной

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа дали концерт для мотострелков группировки войск "Центр" в тыловом районе зоны проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

Солистка ансамбля Елена Лупушор исполнила несколько хитов народной артистки РФ Юлии Чичериной, их бойцы встречали особенно тепло. Виртуозные музыканты ансамбля также представили программу на балалайке и редком ударном инструменте под названием кахон.

Военнослужащий Андрей Елисеев после концерта отметил, что такие мероприятия очень нужны, ведь позволяют отвлечься от насыщенных рабочих будней и разрядить душевный накал. "Дают волю к дальнейшей работе, которую мы тут все выполняем. После концерта появляется некоторая легкость", - сказал он, отметив, что артисты фронтовой бригады приходятся ему земляками.