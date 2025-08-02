Белоусов: повышение потенциала ВДВ остается одним из приоритетов развития ВС РФ

Министр обороны РФ отметил, что высокий уровень подготовки, умелое владение современными средствами вооруженной борьбы и большой боевой опыт воинов-десантников позволяют эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Повышение боевого потенциала Воздушно-десантных войск (ВДВ) в условиях новых вызовов и угроз остается одним из приоритетных направлений развития Вооруженных сил России. Об этом говорится в приказе министра обороны РФ Андрея Белоусова по случаю 95-летия ВДВ.

Он отметил, что "высокий уровень подготовки, умелое владение современными средствами вооруженной борьбы и большой боевой опыт воинов-десантников позволяют эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи, оставаться надежным резервом Верховного главнокомандующего ВС РФ".

"В условиях новых вызовов и угроз повышение боевого потенциала ВДВ как действенного инструмента защиты интересов России и обеспечения ее безопасности остается одним из приоритетных направлений развития Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в приказе.