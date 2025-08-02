Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент отметил бесстрашие и силу духа Воздушно-десантных войск

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) личный состав и ветеранов, особо отметив их мужество, бесстрашие и силу духа в качестве примера настоящего патриотизма.

"За прошедшее время представители легендарной "крылатой пехоты" вписали немало ярких, незабываемых страниц в героическую летопись Отчизны. Ваше мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

По словам президента, эти качества в полной мере отражает мощный девиз ВДВ - "Никто, кроме нас", на который равлялись все, кто служил в этих войсках.

Путин выразил особенную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, которые прошли через "дерзкие и отважные боевые операции".

Президент также отметил заслуги нынешнего поколения солдат и офицеров, которые берегут и приумножают традиции ВДВ и чтят законы крепкого десантного братства. Нынешнее поколение десантников "доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы", - добавил Путин.

Он выразил уверенность в том, что они и дальше будут вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности страны и в укрепление боевой мощи ВС России. Президент пожелал военным из ВДВ успехов и всего наилучшего.