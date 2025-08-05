Александр Фомин и Винай Кумар подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с послом Индии в России Винаем Кумаром, с которым обсудил вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе беседы стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений теплой и дружественной обстановке.