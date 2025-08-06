Бойцы "Центра" продолжают наступление на красноармейском направлении

Как отметили в Минобороны, военнослужащие группировки закидывают в укрытия противника взрывные устройства повышенной мощности, что способствует уничтожению блиндажей и огневых точек ВСУ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Центр" продолжают наступать на позиции ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Штурмовые подразделения Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" продолжают продвижение к Красноармейску в ДНР, уничтожая вражеские позиции в лесных массивах. Выполняя боевые задачи, военнослужащие скрытно подходят к хорошо замаскированным позициям противника, используя особенности местности для маскировки", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, воины группировки закидывают в укрытия противника взрывные устройства повышенной мощности, что способствует дальнейшему уничтожению блиндажей и огневых точек ВСУ.

В Минобороны уточнили, что местонахождение противника отслеживается операторами БПЛА, которые с воздуха корректируют все тактические действия штурмовых групп.