Единственное в ВМФ России подразделение железнодорожников сформировано в 2022 году

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Единственное в Военно-морском флоте (ВМФ) России железнодорожное подразделение Северного флота отработало на полигоне действия по противодиверсионной обороне подъездных путей, отразив нападение условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В преддверии Дня железнодорожных войск военнослужащие отдельной путевой железнодорожной роты Северного флота <…> отработали задачу по обороне участка железнодорожного пути, отразив нападение условного противника. Данный элемент противодиверсионной обороны подъездных железнодорожных путей на сегодняшний день, с учетом современных угроз, является одним из важнейших, и его тактика совершенствуется на каждом занятии", - информировали в пресс-службе.

Там напомнили, что единственное в ВМФ России подразделение железнодорожников сформировано на Северном флоте в 2022 году.

В пресс-службе рассказали, что флотские железнодорожники постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, чтобы в случае необходимости решить задачи по прикрытию железнодорожных участков путей, осуществить ремонт подъездных путей необщего пользования к воинским частям флота, дислоцированным на Кольском полуострове и в Архангельской области. В ходе занятий также отрабатываются нормативы по сборке звена железнодорожного пути.

"Благодаря слаженности работы отделения и соблюдению технологии сборки рельсо-шпальной решетки получилось выполнить задачу качественно и в установленный нормативом срок. Занятия способствуют развитию профессиональных навыков у военнослужащих", - сказал командир подразделения капитан Алексей Твердохлеб, слова которого приводят в пресс-службе.

День Железнодорожных войск отмечается в России ежегодно 6 августа. Дата выбрана в связи с тем, что 6 августа (18 августа по новому стилю) 1851 году российский император Николай I утвердил Положение о составе управления Петербурго-Московской железной дороги. В соответствии с ним в инженерных войсках были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации новой магистрали.