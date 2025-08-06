Уничтожение целей лишило противника возможности осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские войска 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили два пункта управления беспилотниками в районе города Северск в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Северск разведчиками 3-й общевойсковой армии были обнаружены два пункта управления такими тяжелыми беспилотными летательными аппаратами. Одна из точек взлета была уничтожена попаданием ударного дрона. В ходе доразведки второй цели обнаружилось наличие в той же лесополосе укрытия личного состава. Точным ударом 152-мм гаубицы "Мста-Б" позиции противника были уничтожены", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что уничтожение целей лишило противника возможности осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии в указанном участке фронта.