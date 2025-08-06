Военнослужащие также атаковали автомобильную технику противника на южнодонецком направлении в момент проведения ротации

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Расчеты артиллерии Восточной группировки ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в районе Январского Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Январское Днепропетровской области артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" нанесли точный удар по пунктам управления беспилотной авиации противника. В результате удара операторы БПЛА и боевые квадрокоптеры ВСУ уничтожены", - говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что военнослужащие группировки также атаковали автомобильную технику противника на южнодонецком направлении в момент проведения ротации. "В момент проведения ротации личного состава на огневых позициях военнослужащие группировки войск "Восток" атаковали автомобильную технику противника. Выполняя боевую работу наши операторы БПЛА нанесли серию точных ударов, уничтожив технику и личный состав боевиков", - отметили в Минобороны.