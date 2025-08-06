Бойцы ВС РФ используют национальные языки как шифр, чтобы их не прослушивали

Командир подразделения с позывным Буря рассказал, что вместе с товарищем, понимающим язык, получилось быстро скоординироваться и успешно выполнить задачу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки используют национальные языки для координации во время выполнения боевых задач, чтобы их не прослушивали. Об этом рассказал командир подразделения с позывным Буря в видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Выполняя задачу необходимо использовать шифр. Мы используем свой родной язык как шифр, чтобы точнее выполнить задачу и нас не прослушали. Мы уверены в том, что нас не поймут, и моментально, уверенно, точно и ясно мы можем выполнить работу", - сказал Буря.

Он пояснил, что, например "уракша" с бурятского переводится как "вперед", и используя национальный язык можно выполнить задачу. Так, например, поделился он, был момент, когда военнослужащим нужно было срочно забежать на рубеж. Вместе с товарищем, понимающим язык, получилось быстро скоординироваться и успешно выполнить задачу.