После выполнения боевой задачи экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, после выполнения боевой задачи экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Уничтожение противника было подтверждено докладом авианаводчика.

"Сегодня во время вылета наш экипаж показал слаженность работы. Летчик и штурман - как одно целое, мы понимаем друг друга без слов. Цели на данный день достигнуты, что приближает нас к победе", - подчеркнул штурман вертолета с позывным Ракета.