Российские бойцы также уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink и два склада с боеприпасами

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск сбили 25 беспилотников ВСУ, а также вскрыли и уничтожили 35 пунктов управления БПЛА за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Подразделениями противовоздушной обороны сбиты в воздухе 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника, кроме того вскрыты и уничтожены 35 пунктов управления беспилотной авиацией, 7 станций радиоэлектронной борьбы, 2 терминала спутниковой связи Starlink и 2 склада с боеприпасами", - сообщил он.