БПЛА противника был обнаружен средствами воздушной разведки

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Артиллеристы 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили расчет БПЛА Вооруженных сил Украины в укрепленном блиндаже в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес точный удар по укрепленному блиндажу, в котором укрывался расчет БПЛА ВСУ, в результате чего произошло возгорание и уничтожение цели", - сообщили в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, расчет БПЛА противника был обнаружен средствами воздушной разведки, а его поражение свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр", что позволяет подавлять живую силу ВСУ, в том числе расчетов дронов.

"Нам разведка дает координаты, мы отрабатываем по этим координатам, потому что работаем напрямую с разведчиками - они нам выявляют точки [нанесения ударов], опорники [противника]", - рассказал журналистам старший наводчик подразделения БПЛА с позывным Лукас.