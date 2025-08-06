Операторы дронов-разведчиков, обнаружив замаскированные пункты противника, передали координаты танковому подразделению

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Опорные пункты, боевую технику и личный состав ВСУ уничтожили экипажи танков Т-72Б3М Северной группировки войск на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-72Б3М 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в зоне проведения СВО на харьковском направлении точечными выстрелами уничтожили взводные опорные пункты, боевую технику и живую силу ВСУ", - отметили в ведомстве.

Там рассказали, что операторы дронов-разведчиков, обнаружив замаскированные пункты ВСУ, передали координаты танковому подразделению. Экипаж выдвинулся на огневую позицию, откуда нанес поражение осколочно-фугасными снарядами по боевикам ВСУ. А благодаря объективному контролю с помощью беспилотников, добавили в ведомстве, командир танкового подразделения скорректировал наводчика на цель, что обеспечило высокую точность попадания.