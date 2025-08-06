Цели находились на расстоянии нескольких десятков километров, а пуск выполнялся ночью, отметили в Минобороны

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" уничтожил в ночное время пункты временной дислокации и скопления личного состава подразделений ВСУ в ЛНР. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные пункты временной дислокации и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР в ночное время", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что цели для РСЗО находились на расстоянии нескольких десятков километров, а пуск выполнялся ночью. Это было продиктовано не только требованиями безопасности, но также рекомендациями разведчиков, по данным которых именно в темное время суток противнику наносится максимальный урон. Работала одна установка. Ее огневой мощи для обозначенных разведкой целей более чем достаточно. К тому же одной машине значительно проще маневрировать и уклоняться от ответного обстрела артиллерии противника.

В министерстве отметили, что неприхотливость и всеядность установки позволяет расчетам РСЗО "Торнадо-С" эффективно использовать различную номенклатуру вооружения. При этом точность попадания при использовании современных боеприпасов достигает 100%. Кроме того, работать установка может начать в любую минуту, без предварительной подготовки.