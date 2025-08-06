Бесперебойное снабжение FPV-дронами позволяет в любое время суток поражать военные объекты противника на правом берегу Днепра, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Операторы беспилотников ульяновского соединения ВДВ уничтожили автотранспорт и пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Последовательными ударами операторы БПЛА ульяновского соединения ВДВ уничтожили автомашины, использующиеся украинскими националистами для перевозки личного состава и грузов военного назначения, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ с личным составом", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что бесперебойное снабжение FPV-дронами позволяет в любое время суток уничтожать военные объекты противника на правом берегу Днепра. Кроме того, уточняется, что в зависимости от цели поражения десантники устанавливают различные типы боеприпасов на ударные беспилотники.