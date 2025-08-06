Наиболее охотно местные передают данные о местах дислокации и перемещениях сотрудников ТЦК, уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Жители оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей активно сотрудничают с ВС РФ, передавая координаты мест сосредоточения украинских войск. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Жители Херсонской и Запорожской областей активно сотрудничают с ВС РФ, сообщая координаты сосредоточения украинских боевиков. По понятным причинам, наиболее охотно местные "сливают" данные о местах дислокации и перемещениях сотрудников ТЦК", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подавляющее большинство жителей сотрудничают добровольно и отказываются от денежного вознаграждения.

В подпольной организации "Русский Херсон" ТАСС добавили, что в самом Херсоне обстановка несколько спокойнее, чем в пригороде. Это вызвано тем, что паника населения в таком крупном городе - последнее, что нужно администрации.

"Областная администрация Запорожья и Херсонщины продолжает придерживаться своих принципов и строит работу преимущественно в военных интересах. Сейчас перед руководством областей, по всей видимости, стоит задача не допустить паники среди населения и как можно дольше сохранять видимость контроля над положением", - сказал представитель организации.