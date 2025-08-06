Марочко: офицеры ВСУ в ЛНР вырабатывают новые тактики противостояния ВС РФ

Эксперт уточнил, что зафиксировано прибытие в так называемую "красную зону" на западных рубежах региона украинских офицеров и их кураторов, которые "ведут рекогносцировку на местности и в ручном режиме пытаются управлять передовыми отрядами"

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Киев направил офицеров Вооруженных сил Украины на западные рубежи Луганской Народной Республики для выработки новых тактик и стратегий противостояния российским войсками, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, силы РФ зафиксировали прибытие в так называемую "красную зону" на западных рубежах ЛНР офицеров ВСУ и их кураторов, которые "ведут рекогносцировку на местности и в ручном режиме пытаются управлять передовыми отрядами".

"Исходя из действий противника, можно сделать вывод: таким образом вырабатываются новые приемы противодействия изменившийся тактики и стратегии наших войск, которая заключается в изменении применения численности личного состава в операциях, а также в других подходах по взаимодействию с различными родами войск и служб", - сказал он со ссылкой на собственные источники.