Актер воссоздал многочисленные эпизоды и культовые образы своего творческого наследия

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Творческая встреча российского актера театра и кино Станислава Садальского с военнослужащими - участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию, прошла в госпитале имени Вишневского в столичном регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российский актер театра и кино Станислав Садальский встретился с военнослужащими - участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского", - сказали в ведомстве.

На сцене госпиталя актер воссоздал многочисленные эпизоды и культовые образы своего творческого наследия. На большом экране показали кадры из кинофильмов "Город первой любви", "Торпедоносцы", "Падал прошлогодний снег" и другие. В ходе встречи Садальский рассказал о своем творческом пути, наставниках и знаменательных событиях на различных этапах становления.

"То, что вы делаете для нашей страны, бесценно. Вы - настоящие герои, наша гордость и наша защита", - подчеркнул актер, обратившись к военнослужащим в завершении встречи. Садальский также поблагодарил медицинских работников, которые, не жалея сил, спасают жизни защитников Родины.