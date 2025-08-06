Сразу после награждения бойцы вернулись на свои позиции для выполнения поставленных задач

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Награды за проявленные мужество, отвагу и героизм вручил добровольцам отряда "Барс-Тигр" первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Побирохин. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Добровольцам отряда "Барс-Тигр" за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции, вручили государственные и боевые ведомственные награды", - сказали в ведомстве.

Побирохин поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий. Он подчеркнул, что все врученные награды - заслуженные, и выразил надежду на то, что для бойцов они не последние.

Сразу после награждения добровольцы вернулись на свои позиции для выполнения поставленных задач, добавили в Минобороны.