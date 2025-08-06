ТАСС: часть подразделений ВСУ в Харьковской области могут попасть в окружение

В российских силовых структурах ранее сообщали, что противник пытается безуспешно контратаковать у поселка Тихое

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Несколько украинских подразделений у населенного пункта Тихое, расположенного между Волчанском и Волчанскими Хуторами в Харьковской области, могут попасть в окружение. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Критическая ситуация для подразделений ВСУ складывается и на востоке города в районе Тихого, где в окружение могут попасть сразу несколько подразделений противника", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что ВСУ пытаются безуспешно контратаковать у поселка Тихое.